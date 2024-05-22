«Она имеет полное право»: Катя Лель о новой песне Аллы Пугачевой Катя Лель заявила, что Пугачева из-за своей легендарности имеет право делать все

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель в беседе с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, призналась, что еще не слышала новую песню своей коллеги Аллы Пугачевой под названием «Ложный стыд». На вопрос, почему Примадонна решила выпустить композицию сейчас, Лель заявила, что Пугачева является легендой и «имеет полное право» на все.

Пока не слышала [новую песню]. Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает], что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право, — подчеркнула Лель.

Пугачева выпустила «Ложный стыд» с опозданием на неделю. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей. Автором музыки стал композитор Андрей Мисин.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев, оценивая новую песню Примадонны, заявил, что «Ложный след» является профессиональной работой. Он уточнил, что это лучшая композиция, выпущенная певицей за последнее время. По словам эксперта, после релиза слушатели могут заговорить о творчестве артистки, а не о ее поведении в последнее время.