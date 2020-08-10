Рудковская удивила фанатов резкими переменами во внешности

Яна Рудковская стала предметом обсуждения поклонников после новых фото, опубликованных ею в Instagram. На большом количестве новых снимков продюсера просто не узнать.
Подписчики предположили, что звезда просто переборщила с фотошопом, и обвинили её в применении фильтров на снимках. «Сама хоть себя узнаёшь?», — спросили у Рудковской в комментариях.
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В итоге продюсер не выдержала и ответила, что не умеет «делать фильтры».
Вечером видео выложу, вот и посмотрим, — написала разгневанная телезвезда.
Ведущая пояснила, что перемены во внешности связаны с похудением: Рудковская сбросили три килограмма. К тому же над её лицом поработал профессиональный визажист.
На снимках, объяснила Рудковская, нет никакого фотошопа, а только удачный макияж и хорошо поставленный свет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты установили специальную систему у дома продюсера Яны Рудковской, которая будет сбивать дроны, чтобы оградить знаменитость от папарацци.
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