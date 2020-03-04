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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что в распространении нового типа коронавируса виноваты Соединённые Штаты.

В качестве подтверждения своих слов он привёл фрагмент из газеты «Известия» за 1981 год. Там говорится, что в городе Торрехон-де-Ардос в Испании в районе расположения базы ВВС США скончались ещё два человека в результате «нетипичной пневмонии».

Это правда! Все это идёт от секретных лабораторий США, — написал Разин в Instagram.

По состоянию на четверг, 5 марта, коронавирусом заразились более 95 тысяч человек, 3,2 тысячи умерли, более 53 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, новобранцев различных видов ВСС США всегда проверяли на предмет различных заболеваний. Теперь их стали обследовать и на наличие в организме COVID-19 в рамках борьбы по предотвращению распространения вируса нового типа.