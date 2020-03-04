Новобранцев различных видов Вооружённых сил Соединённых Штатов (ВС США) всегда проверяли на наличие различных заболеваний. Теперь их стали обследовать и на наличие в организме COVID-19 в рамках борьбы по предотвращению распространения вируса нового типа.
Проверки новобранцев на коронавирус начались в январе,
Как писал NEWS.ru, экипажи кораблей Шестого флота ВМС США будут соблюдать двухнедельный карантин после каждого захода в европейские порты. Распоряжение морякам было отдано из-за распространения коронавируса по миру.
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