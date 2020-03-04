https://static.news.ru/photo/371f99e2-5ea1-11ea-b6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

Новобранцев различных видов Вооружённых сил Соединённых Штатов (ВС США) всегда проверяли на наличие различных заболеваний. Теперь их стали обследовать и на наличие в организме COVID-19 в рамках борьбы по предотвращению распространения вируса нового типа.

Проверки новобранцев на коронавирус начались в январе, сообщили CNN представители американских Военно-морских сил. Тех, у кого найдут потенциальный риск заражения инфекцией, отправят на лечение. Как отмечается, пока таких новобранцев выявлено не было.

Как писал NEWS.ru, экипажи кораблей Шестого флота ВМС США будут соблюдать двухнедельный карантин после каждого захода в европейские порты. Распоряжение морякам было отдано из-за распространения коронавируса по миру.