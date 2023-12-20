Пугачева и Галкин: последние новости 20 декабря, где сейчас, слухи, райдер Соседов высказался о причастности Пугачевой к своему увольнению с НТВ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) несколько дней назад вернулись в Израиль. В чем причина, что известно о дальнейших планах знаменитостей и их райдерах?

Что известно о возвращении Галкина и Пугачевой в Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин после двух месяцев жизни на Кипре приехали в Израиль, чтобы посетить вечеринку, организованную народным артистом России Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в честь своего 70-летия.

«Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять, „пока не меркнет свет, пока горит свеча“. Всем привет», — сообщила Примадонна.

В конце праздничного вечера Галкин поднялся на сцену ради поздравления Макаревича. Перед своей речью он налил себе в стакан алкоголь и признался, что любит выпить.

«Сейчас Алла волнуется — она знает, что я люблю выпить», — пошутил он.

«Зато не бабник!» — ответила сидевшая в зале Пугачева.

Неизвестно, на какое время супруги планируют задержаться в Израиле.

Сколько стоит пригласить Пугачеву на корпоратив, какой у нее райдер

Алла Пугачева просит за одно новогоднее выступление 44,9 млн рублей. Это — самый большой гонорар среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса.

Кроме того, в октябре этого года сообщалось, что певица может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры исполнительницы сейчас обновляют ее райдер и занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих выступлений.

По словам концертного организатора Сергея Лаврова, главный пункт в райдере Пугачевой — теплый загородный дом или отель.

«Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты. Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать», — раскрыл он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Также артистка требовала, чтобы в турах с ней перевозили один и тот же звуковой аппарат, поскольку в период ее гастрольной деятельности с техникой могли возникнуть проблемы. Помимо этого, в райдере исполнительницы были теплое молоко и в редких случаях бутылка дорогого виски или коньяка.

Сколько стоит пригласить Галкина на корпоратив, какой у него райдер

Максим Галкин за одно выступление на корпоративе просит $100 тысяч (9 млн рублей), сообщает StarHit.

Также юморист требует, чтобы заказчики и организаторы корпоратива оплатили перелет бизнес-классом ему и его команде. Все сопутствующие расходы, которые могут возникнуть у Галкина на месте проведения мероприятия, тоже должны компенсировать заказчики.

Исходя из райдера артиста, в апартаментах отеля категории пять звезд у него должен быть литр минеральной воды без газа, блюдо с ненарезанными фруктами, листовой черный чай без ароматизаторов, заварочный чайник, молоко или сливки, сахар, кофемашина, электрический чайник и посуда, пишет «Вокруг ТВ».

Причастна ли Пугачева к увольнению Соседова с НТВ

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов лишился места ведущего в передаче «За гранью» на НТВ.

Некоторые поклонники связали его увольнение с тем, что он активно критикует Аллу Пугачеву. Они вспомнили, что в свое время, по рассказам коллег, Примадонна перекрыла дорогу на эстраду многим молодым исполнителям.

«Мне смешно даже это комментировать. Маразм чистой воды! Люди, которые говорят, что к моему увольнению причастна Пугачева, заблуждаются. Я лично эти вещи никак не связываю. Пугачева не имеет никакого отношения к тому, что происходит в данный момент в моей жизни. В первую очередь ввиду того, в каком она сама сейчас положении находится», — прокомментировал Соседов MK.RU.

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