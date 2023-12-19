Стало известно, сколько Пугачева зарабатывает за один новогодний корпоратив Super: гонорар Пугачевой за новогодний корпоратив составляет 44,9 млн рублей

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева просит за одно новогоднее выступление 44,9 млн рублей, выяснил журнал Super. Это самый большой гонорар среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. На втором месте, по данным издания, оказался исполнитель хита «Дельтаплан» Валерий Леонтьев, который просит за выступление 10,8 млн рублей.

Super пишет, что бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров готов дать концерт за 10 млн рублей, чуть меньше — 9,85 млн рублей — просит Григорий Лепс, а Николай Басков — 5,8 млн рублей. Более молодые исполнители берут гонорары поскромнее. Например, пригласить на корпоратив Клаву Коку обойдется в 3 млн рублей, а Диму Билана — 4,3 млн рублей.

Ранее концертный директор Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что самыми дорогими артистами в России сегодня являются Zivert, Анна Асти и Сергей Жуков. По его словам, это золотой фонд шоу-бизнеса, первый эшелон, у которого стабильно все «дорого и богато».

У артистов первого эшелона новогоднее выступление на корпоративе стоит 10 млн рублей и выше. Сергей Шнуров, по некоторым данным, в последнее время мог получать порядка 13 млн рублей, но, как сообщили в букинговом агентстве, «Шнуров в России не выступает». А Валерий Меладзе может запросить за корпоратив около 14 млн рублей, его жена Альбина Джанабаева — примерно 4 млн рублей.