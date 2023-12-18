«Ее никто так не любил»: Садальский назвал причину эмиграции Пугачевой Садальский назвал уехавшую вслед за Галкиным Пугачеву рабой любви

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева, Максим Галкин

Актер Стас Садальский заявил, что певица Алла Пугачева эмигрировала потому, что супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) окружил ее заботой и «осыпал деньгами», пишет StarHit.ru. По словам звезды фильма «Место встречи изменить нельзя», подкупленная лестью и нежным отношением исполнительница не смогла сделать выбор «в пользу себя» и уехала из России вслед за мужем, говорится в сообщении. Садальский назвал Пугачеву рабой любви.

Ее до этого никто так не любил, никто так не баловал, никто так не осыпал деньгами. Алла — раба любви, только так я могу сказать о ней, — заявил Садальский.

Садальский также назвал глупцом Галкина, отложив на него ответственность за падение доходов семьи. По словам актера, российские артисты не котируются за рубежом и не могут собирать стадионы, как на родине.

Я всегда говорил о нем [Галкине], что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду! — прокомментировал Садальский.

Ранее украинская певица Светлана Лобода заявила, что Пугачева выбрала «красноречивое молчание» по поводу СВО, потому что в их семье высказывается Галкин. По словам артистки, Пугачева «говорит через мужа», который критикует российскую власть, и солидарна с его позицией. Лобода также отметила, что после отъезда звездной семьи из России стала уважать их больше.