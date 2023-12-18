Галкин заявил, что Пугачева не одобряет его любовь к алкоголю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что его жена, певица Алла Пугачева, знает, что он любит выпить, и не одобряет его пристрастия к алкоголю. Об этом артист заявил на юбилейном вечере музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выпив полбутылки виски на сцене. По словам Галкина, Пугачева волновалась за его нетрезвое выступление. Артист также подчеркнул, что супруга не запрещает ему употреблять алкоголь, успокаивая себя тем, что он — не бабник.

Во время выступления Галкин сообщил, что они с Пугачевой живут очень дружно и хорошо, им нравится Израиль, хотя пока они не выучили язык. Артист сравнил себя с эмигрировавшим в 1920 году певцом Александром Вертинским, заметив, что, в отличие от него, им с женой необязательно возвращаться в Россию.

Ранее актер Стас Садальский заявил, что Пугачева эмигрировала потому, что Галкин окружил ее заботой и «осыпал деньгами». По словам звезды фильма «Место встречи изменить нельзя», подкупленная лестью и нежным отношением исполнительница не смогла сделать выбор «в пользу себя» и уехала из России вслед за мужем. Садальский назвал Пугачеву рабой любви.

До этого украинская певица Светлана Лобода заявила, что Пугачева выбрала «красноречивое молчание» по поводу СВО, потому что в их семье высказывается Галкин. По словам артистки, Пугачева «говорит через мужа», который критикует российскую власть, и солидарна с его позицией. Лобода также отметила, что после отъезда звездной семьи из России стала уважать их больше.