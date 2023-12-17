«Жертвовала собой, не заработав хренову уйму денег»: Симоньян о Пугачевой Маргарита Симоньян заявила, что россияне имеют право не любить Пугачеву

Журналистка Маргарита Симоньян усомнилась в искренности слов певицы Аллы Пугачевой. По ее мнению, которое приводит Starhit, исполнительница пытается выставить себя «матерью Терезой», жертвовавшей своей жизнью, чтобы петь для россиян, не заработав на этом ни копейки. Также медиаменеджер сказала, что будучи гражданкой России, примадонна имеет право вернуться в страну, отметив, что граждане при этом «имееют право ее не любить».

Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег. Дай Бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза, — заявила Симоньян.

Супруга Тиграна Кеосаяна считает, что звезду российской эстрады в первую очередь волнуют деньги, певица лжет, когда говорит о преданности жителям страны. Симоньян предположила, что когда-нибудь Пугачева вновь сможет жить в России.

Она гражданка России, имеет право возвращаться, а мы имеем право ее не любить, — добавила журналистка.

Ранее большинство россиян не поддержали идею поклонников певицы, которые создали петицию с призывом к Пугачевой обратиться к народу на Новый год. Большинство не одобрили просьбу записать новогоднее обращение и опубликовать его в открытых источниках. В обращении к исполнительнице, в частности, говорилось о желании поклонников услышать ее голос в новогоднюю ночь.