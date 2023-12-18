Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернулись в Израиль ради празднования дня рождения музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что известно о жизни и планах артистов?
Что известно о возвращении Галкина и Пугачевой в Израиль
Алла Пугачева и Максим Галкин после двух месяцев жизни на Кипре прилетели в Израиль, чтобы посетить вечеринку, организованную Андреем Макаревичем в честь его 70-летия.
«Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять, „пока не меркнет свет, пока горит свеча“. Всем привет», — сообщила Пугачева.
В конце праздничного вечера Максим Галкин поднялся на сцену ради поздравления именинника. Как пишет VOICE, шоумен перед своей речью налил себе в стакан алкоголь, чокнулся с юбиляром и осушил бокал. После этого комик признался, что любит выпить.
«Сейчас Алла волнуется — она знает, что я люблю выпить», — признался Максим.
«Зато не бабник!» — ответила сидевшая в зале Пугачева.
После празднования дня рождения Макаревича Алла Пугачева и Максим Галкин не сообщали, планируют ли задержаться в Израиле.
Что сказала Пугачева о жизни за границей
На днях стало известно, что пограничники в течение часа допрашивали Аллу Пугачеву во время ее визита в Россию в первых числах ноября. По данным Telegram-канала Mash, во время прохода таможни в Псковской области певицу попросили пройти в специальное помещение для разговора в закрытом формате.
Уточняется, что артистка вела себя спокойно и сдержанно, однако нервничала из-за того, что ее могут не пропустить на родину.
«Чтобы успокоиться, постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжелая — и в ментальном, и в материальном смысле. А также — как поживают ее дети и супруг», — говорится в сообщении канала.
Что известно о позиции Пугачевой по спецоперации
Украинская певица Светлана Лобода сообщила, что поддерживает связь с Максимом Галкиным. По словам исполнительницы, комик и его супруга имеют одинаковые взгляды на события в мире, в том числе на спецоперацию.
«То, что она уехала из России, — это о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорят через него (Галкина. — NEWS.ru)», — заявила Лобода.
Певица попросила не осуждать Аллу Пугачеву за молчание, поскольку ей и так уже «досталось».
Планирует ли Алла Пугачева вернуться в Россию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что из супруга артистки за границей пытались сделать политика, как и из Владимира Зеленского, который до президентства был актером и комиком. Однако, как считает журналистка, из-за неудавшегося плана Галкин и его семья вынуждены скитаться по зарубежным странам и однажды Алла Пугачева вернется на родину.
«Она гражданка России, имеет право возвращаться, а мы имеем право ее не любить», — сказала она.
При этом Маргарита Симоньян сомневается в искренности Пугачевой, которая после переезда за границу говорит о преданности своим поклонникам и поддерживающим ее россиянам. Журналистка уверена, исполнительницу волнуют только финансы.
«Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег», — сказала Симоньян.
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