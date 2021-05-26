«Пристегнитесь»: Ольга Бузова вернулась в режим «терминатор»

Исполнительница также предложила фанатам оценить её свежие снимки и определить, какой из них лучший. Бузова стоит на фоне водоёма в спортивной обуви, шортах, топе и завязанной на плечах кофте. Накануне юзеры обвинили телеведущую в неприличном поведении во время посещения Свято-Троицкого женского монастыря. Подписчикам не понравился внешний вид певицы. По их мнению, заявиться с голым пупком в церковь, чтобы сняться со священниками, — это настоящее богохульство.
Ранее сообщалось, что Бузова, вероятно, нашла нового кавалера. Интернет-пользователи отметили, что парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает. Подписчики рассекретили возможного ухажёра звезды, обратив внимание, что в одной из многочисленных Instagram-историй исполнительницы мелькнули знакомые мужские кроссовки — такие же носит начинающий музыкант Радий.
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