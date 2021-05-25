Пользователи рассекретили возможного парня Бузовой

https://static.news.ru/photo/67ba1f9e-bd70-11eb-95bf-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова, вероятно, нашла нового кавалера. Интернет-пользователи отметили, что парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает. Подписчики рассекретили возможного ухажёра звезды, обратив внимание, что в одной из многочисленных Instagram-историй исполнительницы мелькнули знакомые мужские кроссовки — такие же носит начинающий музыкант Радий.

Вполне возможно, что именно он устраивает для Ольги романтические вечера, рассыпает по полу лепестки роз и готовит пышные ужины с видом на море. Догадку юзеров подтверждает и то, что знаменитости иногда надевали по очереди одну и ту же толстовку и одинаковые очки. Сам Радий последнее время выкладывает фото из тех же мест, что и Бузова, при этом не отмечая её на кадрах.

В комментариях под постами певицы поклонники добавили, что Радий, называющий себя «свежим молодым татарином», очень похож на Даву, а ещё предостерегли звезду — рэпер только начал карьеру и может «цепляться» к блогеру только ради пиара. Пока на его счету пара треков, но после отношений с ведущей дела наверняка пойдут в гору.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) станет ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Выпуски с его участием начнут показывать в эфире с 1 июня. Манукян будет одним из основных «рулевых» в «городе любви» наравне с коллегами Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым. Ольга Бузова вела «Дом-2» на ТНТ до конца 2020 года, а в этом году покинула проект.