Экс-возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/72a2e194-bd6a-11eb-b718-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: DAVA/vk.com

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) станет ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю», передаёт KP.RU.

Выпуски с его участием начнут показывать в эфире с 1 июня. Манукян будет одним из основных «рулевых» в «городе любви» наравне с коллегами Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю всё настоящее, а у них нет сценария! — отметил Дава в беседе с журналистами.

Ольга Бузова вела «Дом-2» на ТНТ до конца 2020 года, а в этом году покинула проект. В апреле появилась информация, что звезду заменит экс-участница программы Рима Пенджиева. Бузова отказалась работать на телеканале «Ю». После её ухода единственным «старичком» из ведущих осталась Ксения Бородина. Ей будут платить миллион рублей в месяц, больше неё никто из участников шоу получать не будет.

Вести реалити хотела и Виктория Боня. Но Бородина якобы не захотела вести с ней шоу. Её даже не устроило предложение, что вести программу они станут в разные дни, не пересекаясь. В итоге Боня уехала к себе в Монако. «Дом-2» перезапустили в апреле. Из 25 участников 10 человек — золотой состав ранее выходившего проекта.

Кому-то не понравились старые участники, давно пережившие шоу, кто-то удивился появлению «никаких» новых. Много претензий зрители высказали в Instagram и самой Бородиной: «Ксения, вы и дальше будете вести „Дом“? Почему не ушли, как Бузова? Работы не хватает? Мне кажется, что вы тоже уже переросли этот проект», «Интересно посмотреть, конечно, но почему-то мне кажется, что уже таких высоких рейтингов шоу не даст», «О господи, опять этот дурдом. Когда уже успокоятся».