«Опять дурдом!»: зрители разочарованы перезапуском «Дома-2» на «Ю»

https://static.news.ru/photo/e8cc1c36-a169-11eb-bdea-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из передачи "Дом-2. Новая любовь"

Перезапуск реалити-шоу «Дом-2» состоялся на телеканале «Ю» с другим названием и только одной Бородиной в роли ведущей. Из 25 участников десять человек — золотой состав ранее выходившего проекта.

Из «старичков» на проекте остались Саймон Морданшин, Алёна Рапунцель, Кристина Бухенбалтэ. Вернулись на главную телестройку страны давно покинувшие шоу Глеб Жемчугов, Надежда Ермакова, Юлия Ефременкова. Новая версия проекта называется теперь «Дом-2. Новая любовь». Первый выпуск сняли в стиле «долгожданная встреча после долгой разлуки».

Ксения Бородина, открывая шоу, назвала это событие «историческим». Она особо отметила, что вернуть программу в эфир просили многие телезрители. Однако, в новой версии проекта нет Ольги Бузовой, которая решила окончить карьеру в шоу.

Возвращения на экраны «Дома-2» ждала вся страна. Нас заваливали сотнями тысяч сообщений в соцсетях, — сказала Бородина.

Зрители не остались равнодушными к перезапуску шоу, но многие оказались разочарованы новой версией проекта.

Кому-то не понравились старые участники, давно пережившие шоу, кто-то удивился появлению «никаких» новых. Много претензий зрители высказали в Instagram и самой Бородиной: «Ксения, вы и дальше будете вести „Дом“? Почему не ушли, как Бузова? Работы не хватает? Мне кажется, что вы тоже уже переросли этот проект», «Интересно посмотреть, конечно, но почему-то мне кажется, что уже таких высоких рейтингов шоу не даст», «О господи, опять этот дурдом. Когда уже успокоятся».

Как сообщалось ранее, участник проекта «Дом-2» Глеб Жемчугов в своём микроблоге предстал перед фанатами в образе соведущего реалити-шоу, которое начнут показывать с 19 апреля на телеканале «Ю». Правда, ведущий программы Влад Кадони не оценил нового коллегу.