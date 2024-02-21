«Пососала, с кем не бывает»: что за конфликт у Гузеевой со Степановой

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Лариса Гузеева

Психолог Вероника Степанова негативно высказалась в адрес заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой. Телеведущая молчать не стала. Что за конфликт произошел между Степановой и Гузеевой, с кем еще скандалила психолог?

Правда ли, что Степанова оскорбила Гузееву

В июне 2022 года Степанова опубликовала ролик, в котором обрисовала для своих подписчиков психологический портрет Гузеевой. Тогда ведущая «Давай поженимся!» осталась в стороне, а психолог больше не предпринимала попыток каким-то образом задеть звезду «Жестокого романса».

Новый выпад Степановой произошел в начале февраля 2024 года. 5 февраля она опубликовала отрывок из видео о психологическом портрете Гузеевой, в котором предположила, что артистка получила роль через постель.

«Ты, Гузеева, имеешь такую огромную площадку, на которой ты можешь действительно разогнать эту тему [жертв домогательств], сделать то же самое, что в Америке. <...> Но вот из-за этого русского жертвенного подхода, „ну ладно, чего уж там, пососала, с кем не бывает, зато роль получила“, поэтому мы имеем что имеем», — заявила Степанова в своем ролике на YouTube.

Как Гузеева ответила Степановой

На этот раз Гузеева не промолчала. Под одним из постов Степановой актриса назвала психолога чудовищем, над которым она смеется.

«Клинический психолог, которому нужен клинический психолог», — написала одна из пользовательниц.

«Сестра, я смеюсь над этим чудовищем. Жалко ее», — ответила ей Гузеева.

После этого Степанова опубликовала скрин комментария Гузеевой и пригрозила отправить телеведущую на пенсию.

«Лара, берегись, скоро отправлю тебя на пенсию. Как ни крути, просмотров у меня в миллион раз больше», — написала Степанова в своем Telegram-канале, пообещав опубликовать статистику своих площадок.

На чью сторону встали россияне

Большинство пользователей поддержали Гузееву. В комментариях к постам о произошедшем конфликте россияне отметили талант артистки и осудили Степанову за стиль подачи информации.

«Вообще смешно Степановой себя с Гузеевой сравнивать. У Гузеихи вес во всех смыслах) И любовь народа. Гузеева хоть в молодости была утонченной породистой девчушкой, Степановой это не светит со своим отпечатком тяжелой судьбы, сама ж его себе прилепила, недалекая, быдловатая особа», — возмутилась одна из пользовательниц.

Фото: vk.com/idveronik Вероника Степанова

«Перлы Гузеевой в народ уходят, как фразы из фильмов Рязанова. Ей народ разрешает правду жизни простым русским языком, доходчиво из телевизора русским женщинам нести. „Жестокий романс“ — это признание ее для всех русских женщин, право, дающее учить, поучать, ошибок жизни избежать», — подчеркнула другая.

Некоторые пользователи все же оценили разбор Степановой и предположили, что психолог могла бы стать ведущей телевизионного ток-шоу.

«Они со свахой сейчас как две бабки на завалинке. Может, правда, Веронику позвать. Она ещё не такая токсичная. Сидят: Лариса — бывшая красотка давно минувших дней, другая Розалия — неудачница в личной жизни, всех ненавидят и обсирают», — раскритиковала «Давай поженимся!» одна из пользовательниц.

«Гузеева огонь, но Степанида мне тоже нравится. Было бы классно, если бы ее взяли не „вместо“, а просто на какое-то шоу. Думаю, она бы тоже жгла. Или вместе с Гузеевой», — предположили в комментариях.

Кого еще критиковала Степанова

11 февраля на НТВ вышла вторая часть спецвыпуска программы «Новые русские сенсации» о журналистке Ксении Собчак. Степанова участвовала в съемках расследования в качестве приглашенного эксперта и рассказала о психологическом портрете телеведущей.

«Люди ее не любят, потому что она их не любит. Раньше она вообще этого не стеснялась: „Я, блондинка в шоколаде, мне можно, а вам нельзя“. Весь ее взгляд, весь тембр голоса, всё ее тело брезгливость показывают», — заявила Степанова.

Собчак отреагировала на заявление психолога с иронией.

«А судьи кто? Внимание: Анастасия Волочкова и Вероника Степанова. Лично мне не хватило комментария Джигурды. Жду третьей серии», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

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