Составлен список политиков, которые симпатизируют SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Ярослава Дронова (SHAMAN) слушают не только обычные россияне, но и народные избранники. Кто из политиков симпатизирует артисту, как к нему относится президент России Владимир Путин?

Что Путин говорил про SHAMAN

В июле 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал СМИ, что Владимир Путин знаком с творчеством SHAMAN.

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции».

Ярослав Дронов стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Для того чтобы подписать заявление на эту позицию, он прервал свой концертный тур в декабре.

Как Валентина Матвиенко познакомилась с SHAMAN

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высоко отозвалась о творчестве SHAMAN. По ее словам, они знакомы с певцом, и сенатор рассказала ему, как поддержала ее песня «Встанем», которая вышла весной 2022 года.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Ярослав знает, мы с ним говорили, первое наше „знакомство“. Еду в машине на работу, интернет включаю и слышу песню „Встанем“. Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу. Я несколько раз ее включала по дороге», — рассказала Матвиенко после концерта SHAMAN в Совфеде.

SHAMAN выступал на концерте в честь 30-летнего юбилея со дня создания Совета Федерации в 1993 году.

Почему Яна Лантратова защищает SHAMAN

В марте прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова выступала в поддержку SHAMAN из-за «ложного доноса», который написал на певца житель Тульской области. Он обвинил песню «Я русский» в «экстремизме и разжигании межнациональной розни» и обратился в УМВД по региону с требованием наказать певца. В ответном письме Дронов напомнил, что песня «Я русский» звучала в новогоднем эфире российских телеканалов — сразу же после новогоднего поздравления президента Владимира Путина.

Лантратова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с призывом проверить автора «ложного доноса».

«Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью», — объявила депутат.

Что сказал о SHAMAN Денис Майданов

Депутат Госдумы музыкант Денис Майданов в интервью NEWS.ru поддержал SHAMAN и отметил, что Дронову не обязательно строго держаться патриотического жанра — можно спеть и про любовь.

«Потому что девушкам нужен такой вот симпатичный, красивый парень. Но чтоб еще и про любовь спел, не только про патриотику», — заявил Майданов в интервью NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru Денис Майданов

Майданов отметил, что Ярослав Дронов достаточно долго шел к успеху и все изменилось, когда одна за другой не вышли «мощнейшие песни».

Как Захар Прилепин «похвалил» SHAMAN

А вот писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин высказался о SHAMAN резко неодобрительно. KP.RU он заявил, что в принципе считает «чудовищной» эстраду, независимо от страны. Однако он признает факт популярности Ярослава Дронова.

«Не мне нужно, народу нужно», — заявил Прилепин.

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