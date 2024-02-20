«Велю кучеру запрягать»: как Собчак может наказать НТВ за расследования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в связи с репортажами НТВ решила обратиться в суд. Телеканал отреагировал на планы звезды с иронией, но та, судя по всему, настроена серьезно. Что сказала Собчак о фильмах НТВ, когда она выступит с иском против журналистов?

Будет ли Собчак судиться с НТВ

16 февраля Собчак подтвердила свои намерения обратиться в суд, а также прошлась по изложенной в расследованиях информации. Большую часть приведенных журналистами НТВ компрометирующих материалов она назвала слухами, штампами и подменой фактов.

«Посмотрела я на эту трешанину два вечера подряд и решила подавать в суд: клевета, унижение чести и достоинства, использование контента без разрешения. Ну а чего еще ждать от такого гнилого жадного нелюдя, как я? Отвезу иск, естественно, лично. В шубе, в шелке, в камнях. Только велю кучеру поскорее запрягать», — сказала она в видео на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Что за скандал с Собчак и НТВ

10 февраля на НТВ вышла первая часть спецвыпуска программы «Новые русские сенсации». По данным журналистов, за последние два года Собчак успела приобрести иностранную недвижимость, в том числе получила по бартеру квартиру в Дубае, а также обзавелась израильским паспортом.

«Ксения Собчак регулярно оказывается в центре скандалов, но до сих пор ей удавалось выходить сухой из воды. <...> В новом выпуске программы „ЧП. Расследование“ пытаемся разобраться, удастся ли „блондинке в шоколаде“ и на этот раз остаться безнаказанной или придется брать билет в один конец, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорилось в программе.

После выхода передачи Собчак отвергла информацию, озвученную в эфире. Журналистка назвала работу телеканала «30 минутами отборнейших небылиц».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

11 февраля на экраны вышла вторая часть «Новых русских сенсаций». Эта часть была посвящена личной жизни журналистки. Гостями, дававшими комментарии, были психолог Вероника Степанова и балерина Анастасия Волочкова. Последняя рассказала, что увела у журналистки жениха, за что та отомстила «сопернице» и облила ее вином на одном из модных показов. После выхода второго выпуска Собчак сыронизировала, что лично ей не хватило комментария актера Никиты Джигурды.

При каком условии НТВ готов судиться с Собчак

После постов Собчак представители НТВ опубликовали обращение, в котором настаивали на том, чтобы журналистка при обращении в суд включила в пакет документов экспертизу, подтверждающую «наличие у истицы чести и достоинства».

«Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорилось в Telegram-канале НТВ.

Сможет ли Собчак выиграть суд с НТВ

Адвокат Сергей Жорин считает, что журналистка не сможет привлечь НТВ к ответственности за клевету. В то же время он не исключил, что Собчак удастся выиграть суд по иску о защите чести и достоинства.

«Что касается иска о защите чести и достоинства, то здесь у Собчак есть шансы выиграть дело. Подобный иск подается за распространение недостоверной и порочащей информации (без признака „заведомо недостоверной“). Главное, чтобы суд был объективным и беспристрастным, что бывает не всегда», — пояснил Жорин в разговоре с NEWS.ru.

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