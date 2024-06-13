Последние новости шоу-бизнеса 13 июня: розыск Лазаревой, пошлость Пугачевой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Лазарева

МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Аллу Пугачеву уличили в пошлости, Анастасия Ивлеева высказалась о духе России, а Бари Алибасову поставили неутешительный диагноз. Какие последние новости шоу-бизнеса 13 июня?

По какой статье Лазареву объявили в розыск

Согласно данным базы МВД России, телеведущая объявлена в розыск по уголовной статье. При этом ведомство не уточняет, как именно Лазарева нарушила УК РФ.

«Татьяна Юрьевна Лазарева, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК», — сказано в публикации.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что Лазареву разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу высказываний телеведущей об ударах украинских беспилотников по городам России.

Ранее Лазарева высказывалась о попытке мятежа ЧВК «Вагнер» летом 2023 года. Она признавалась, что хочет свержения российской власти. При этом телеведущая отметила, что осознает жестокие последствия гипотетического переворота.

У Лазаревой проблемы с алкоголем?

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале заявила, что главной проблемой уехавших из России артистов Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Лазаревой является «непомерное количество алкоголя».

«Татьяну Лазареву подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Иноагентства было мало, время уголовных дел настало. Вообще, мне кажется, всех этих сбежавших губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Что Лазареву, что Троянову, что Назарова с его супругой. Трезвый взгляд на жизнь и тело, и душу спасает», — считает Поплавская.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева

Кто уличил Пугачеву в пошлости

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в одном из недавних интервью назвал народную артистку СССР представительницей русского шансона. Он сравнил Пугачеву с выдающимися представительницами прекрасного пола прошлых лет.

Быков считает, что Примадонна работала в рамках «нового фольклора». Этот факт, по его словам, делает Пугачеву выдающейся личностью по сравнению с другими артистами.

При этом писатель уличил исполнительницу в пошлости, указав, что это прослеживается в ее творчестве. Быков добавил, что Пугачева смогла довести это явление до «хрустального звона».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Алла Пугачева

Что Ивлеева сказала о России

Блогер и телеведущая 12 июня поздравила сограждан с Днем России. Ивлеева рассказала, что для нее дух страны ярче всего отражается в творчестве великих русских писателей.

«Друзья, сегодня День России! Важный праздник для нашей страны. Россия — это уникальная культура. И архитектура, и самобытные традиции, и русский театр, и балет. Но для меня ярче всего культура и дух России отражаются в произведениях наших великих писателей», — написала Ивлеева в своем Telegram-канале, прикрепив отрывок из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

По словам телеведущей, чтобы понять Россию, нужно читать русскую классическую литературу.

Какой диагноз у Алибасова

LIFE.ru сообщает, что основателю группы «На-На» Бари Алибасову диагностировали дизартрию — нарушение речи на фоне перенесенного инсульта. По информации источника, он с трудом разговаривает и передвигается.

В феврале 77-летний продюсер был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. По данным СМИ, его вовремя купировали, в марте артиста выписали из больницы. Однако он до сих пор борется с последствиями инсульта — недавно Алибасов начал жаловаться на сильные головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижениями, сообщает источник.

Сын продюсера рассказал, что сейчас Алибасов регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с пятилетней внучкой.

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