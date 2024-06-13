«Свойство ума»: Ивлеева рассказала, в чем для нее заключается дух России Ивлеева поздравила с Днем России цитатой Лермонтова о гибкости ума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева в Telegram-канале поздравила подписчиков с Днем России. Девушка призвала читать русскую классику, чтобы узнать, в чем отражается дух народа.

Свое поздравление бывшая ведущая «Орла и решки» сопроводила цитатой Михаила Лермонтова. Она выбрала отрывок из «Героя нашего времени».

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить, не знаю, достойно порицания или похвалы — это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, — написала она в публикации.

Ивлеева ранее была замечена с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии Nudles by Ivleeva. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видеоролики с мероприятия. При этом сама Ивлеева не говорила о помолвке. Некоторые фанаты предположили, что девушка могла надеть обычное кольцо специально, чтобы привлечь внимание к открытию ресторана.

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru рассказал, что именно он помог Ивлеевой с организацией вечеринки в честь открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. По мнению шоумена, таким образом девушка сможет вернуться в шоу-бизнес — люди увидят, что блогер может устраивать и обычные мероприятия, на которых можно развлечься.