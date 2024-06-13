LIFE.ru раскрыл новый диагноз Бари Алибасова LIFE.ru: у Алибасова диагностировали дизартрию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бари Алибасов

LIFE.ru сообщает, что основателю группы «На-На» Бари Алибасову диагностировали дизартрию — нарушение речи на фоне перенесенного инсульта. По информации издания, он с трудом разговаривает и передвигается.

LIFE.ru пишет, что в феврале 77-летний продюсер был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. По сведениям издания, его вовремя купировали и в марте Алибасова выписали из больницы. Однако, как сообщает издание, он до сих пор борется с последствиями инсульта — недавно продюсер начал жаловаться на сильные головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижениями.

По данным LIFE.ru, врачи смогли установить, что у Алибасова дизартрия — расстройство, при котором речь становится невнятной. Также сын продюсера сообщил, что Алибасов регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с пятилетней внучкой.

Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что при правильном лечении и подборе качественных препаратов основатель группы «На-На» сможет вернуться к работе. Специалист подчеркнула: если вовремя обратиться к медикам в случае гипертонического криза и при отсутствии других серьезных заболеваний, прогноз на восстановление достаточно благоприятный.