«Она уже с новым!»: фанаты сватают Муцениеце за холостого актёра Вдовина

https://static.news.ru/photo/004931cc-1a4d-11eb-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце, которая недавно развелась с Павлом Прилучным, подогрела интерес публики к своей личной жизни, продемонстрировав фото, на котором она позирует с 28-летним коллегой Марком Вдовиным.

На снимке, опубликованном в Instagram, 31-летняя артистка обнимает Вдовина. Поклонники вычислили, что актёр свободен, и решили, что фотография может быть намёком на роман.

Нет, она уже с новым! — написала актриса Наталья Земцова, подруга Муцениеце.

Поклонники отметили, что их любимице пора налаживать свою жизнь после развода, и одобрили спутника актрисы, подчеркнув, что пара смотрится прекрасно.

Как писал NEWS.ru ранее, после сообщений в СМИ о расставании артистов Павла Прилучного и Мирославы Карпович их застали за покупками в супермаркете.