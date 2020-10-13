Одной ногой на сцене: звёзды 65+ о выходе к зрителям под запретом Собянина

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин ввёл обязательную удалёнку для лиц старше 65 лет. Исключение составили лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно. Однако решение, кто из старшего поколения будет работать, остаётся за работодателем. Например, актёры 65+ формально попадают под запрет, однако многие из них, кто уже вышел на пенсию, продолжают играть на сцене. Как переживают новые ограничения властей любимые всеми служители Мельпомены — разбирался NEWS.ru.

Как рассказала народная артистка России Клара Новикова, в культурной среде пошли слухи, что артистам, кому за 65 лет, могут ограничить выход на сцену и на съёмочную площадку.

Актёрам говорят, что кому там за какие-то года, тоже будут ограничивать их выход на сцену. Не знаю, правда, насколько это будет серьёзно. Пока это слухи, — сказала Новникова NEWS.ru.

Однако, как призналась сама артистка, актёры продолжают работать и выходить на сцену, но готовятся к любому стечению обстоятельств. Эти слова в разговоре с NEWS.ru подтвердила заслуженная артистка России Анна Фроловцева.

Как сложится, так и сложится. Мы и так на фиг никому не нужны — 65+. С коллегами мы об этом не говорим. Спектакли идут, мы выходим играть. Пока разговоров о замене артистов 65+ не было, — отметила Фроловцева.

Актриса подчеркнула, что ко всему привыкла. Кроме того, по её заявлению, она «уже отболела». Однако отметила, что без работы тяжело: «Не чисто даже финансово, а психологически».

Народный артист РСФСР Александр Збруев также в интервью NEWS.ru заметил, что все артисты находятся в ожидании и никто не готов ко второй волне и новому тотальному карантину. При этом Збруев подчеркнул, что большую часть времени находится на самоизоляции.

Александр Збруев Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

У нас репертуар в театре. В тех спектаклях, в которых я занят, я играю, конечно, несмотря на то что мы все находимся на изоляции. Обычно дома, но когда спектакль, я выезжаю на спектакль, — сказал Збруев.

Народный артист отметил, что в случае очередного массового закрытия театров он не будет испытывать нужды, потому что за свою жизнь приобрёл достаточно средств к существованию, а сейчас ему «много не нужно». Но при этом пожалел молодых артистов, которые «только начинают свою жизнь» и им денег необходимо в разы больше, чем старшему поколению.

Со своим коллегой по сцене согласился и народный артист РСФСР Михаил Боярский. Хотя он живёт в Петербурге, где объективно не распространяется распоряжение мэра Москвы. Северная столица за всё время пандемии в числе лидеров по заражённым коронавирусом. Петербург следом за Москвой перенимает все ограничительные меры.

Мне не нужно такое количество денег, как моим коллегам. Заказы на корпоративы есть, но я стараюсь отказываться, если только в Санкт-Петербурге, я никуда не выезжаю. Дефицита в заказах нет. Работа это несложная, это подъёмный труд, это не удовольствие, — сказал Боярский.

При этом ранее NEWS.ru представители шоу-бизнеса пожаловались на убытки из-за COVID-19. Кроме того, артисты рискуют остаться без новогодних корпоративов. Так, например, Валерия не получила ни одного заказа на январские праздники, а её муж продюсер Иосиф Пригожин предрёк уход с рынка развлечений половины игроков.

Пока артисты и другие граждане России находятся в ожидании новых ограничений, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ужесточать меры не планируют. Кроме того, она заверила, что в РФ нет смысла блокировать экономику или какие-либо её отрасли, даже несмотря на рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

На данный момент ограничились точечными мерами. Например, сейчас в Москве для школьников ввели двухнедельные внеплановые каникулы. Им, как и лицам старше 65 лет, приостановили льготный проезд в транспорте. Кроме того, мэр Москвы обязал все столичные предприятия отправить 30% сотрудников на удалённую работу.

Этих мер, по мнению столичных властей, должно быть пока достаточно, чтобы разгрузить транспорт и снизить потоки людей в городе, а значит, и число новых заражений COVID-19.

Разговоров о тотальном карантине, как это было весной 2020 года, пока нет. Об это заявили и на Тверской, 13, и в Кремле. На 13 октября в России за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом. Всего в стране заболели 1 326 178 человек. В Москве за сутки выявили 4618 случаев COVID, всего в столице с начала пандемии заболел 339 431 человек.