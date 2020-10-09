Собянин отверг закрытие экономики Москвы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/53610f50-0a45-11eb-ab76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют закрывать какие-либо объекты экономической сферы из-за распространения коронавируса.

По его словам, в подобных случаях требуется принимать «многофакторное» решение, которое учитывает и психологическую, и социальную, и экономическую составляющую. Градоначальник должен найти оптимальное решение.

Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей — как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло, — сказал он в интервью Первому каналу.

На втором месте находится экономика, так как нужно сохранить рабочие места и зарплату людей. Это оказывает влияние на психологическое и социальное здоровье горожан.

Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять, — заключил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.