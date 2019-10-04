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Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин, допущенные во время YouTube-шоу Ксении Собчак.

Исполнитель признался журналистке, что питает страсть к женщинам, представляющим кавказский народ. При этом он их оскорбил. Я хочу принести свои искренние извинения за произнесённое мной слово перед всеми жителями Кавказа,...