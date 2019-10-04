Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, получивший звание самого популярного россиянина в социальных сетях, прокомментировал свою победу над Ольгой Бузовой в Instagram. Сейчас за его аккаунтом следят около 17,3 миллиона подписчиков, что на миллион больше, чем у телеведущей.
Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми, — передаёт RT слова действующего чемпиона UFC в лёгком весе.
Новая волна подписчиков обрушилась на Instagram Нурмагомедова после боя с Дастином Порье 7 сентября. Победу над американцем россиянин одержал удушающим приёмом в третьем раунде в рамках UFC-242, сохранив таким образом чемпионский пояс. Теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в UFC и ни одного поражения, писал News.ru.
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