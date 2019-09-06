Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram. Тем самым он «сбросил с пьедестала» Ольгу Бузову.
Всплеск интереса к аккаунту борца UFC вызван победой над американцем Дастином Порье. На отметке 16 318 000 фолловеров Нурмагомедов и Бузова сравнялись, а затем спортсмен обогнал певицу.
Россиянин 7 сентября победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде в рамках UFC-242, сохранив таким образом чемпионский пояс. Теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в UFC и ни одного поражения.
Как передавал News.ru, возможным соперником победителя схватки Нурмагомедов — Порье может стать Тони Фергюсон.