https://static.news.ru/photo/f935380e-d236-11e9-bd84-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram. Тем самым он «сбросил с пьедестала» Ольгу Бузову.

Всплеск интереса к аккаунту борца UFC вызван победой над американцем Дастином Порье. На отметке 16 318 000 фолловеров Нурмагомедов и Бузова сравнялись, а затем спортсмен обогнал певицу.

Россиянин 7 сентября победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде в рамках UFC-242, сохранив таким образом чемпионский пояс. Теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в UFC и ни одного поражения.

Как передавал News.ru, возможным соперником победителя схватки Нурмагомедов — Порье может стать Тони Фергюсон.