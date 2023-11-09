Новый альбом Пугачевой: что известно, выйдет ли, о чем песни Владелец студии «Салам» Саламов назвал бредом запись трех песен Пугачевой в РФ

Фото: Андрей Дегтярев

Алла Пугачева

Основатель студии звукозаписи «Салам» в Твери Михаил Саламов назвал бредом запись трех песен народной артисткой Аллой Пугачевой в России. Что известно об альбоме, о чем композиции?

Записала ли Пугачева альбом в России

Михаил Саламов назвал бредом информацию о записи трех композиций. При этом он подтвердил визит Пугачевой в студию.

«Саламов ответил на публикации СМИ следующее: „Какой-то бред пишут“», — говорится в публикации «КП-Тверь».

Что известно о новом альбоме Пугачевой

8 ноября сообщалось, что Пугачева записала новый мини-альбом в студии «Салам». При этом певица не захотела делать это в Москве, чтобы не привлекать к себе внимания.

Основатель студии звукорежиссер Игорь Лалетин рассказал, что Пугачева записала 3 ноября три песни для личного пользования. По его словам, она спела композиции про любовь и жизнь. Telegram-канал SHOT писал, что одна песня «под ключ» в студии «Салам» сейчас стоит от 100 тысяч рублей.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что преданные поклонники таланта Пугачевой будут ждать ее нового альбома как появление «мессии» или миротворца в отечественном шоу-бизнесе. При этом он считает, что пока невозможно угадать, какие темы Примадонна будет поднимать в своем сборнике.

«Предугадать, какие темы будут подняты, практически невозможно, это не прогнозируемая история. Можно сказать смело только одно: этих треков будут ждать, особенно преданные поклонники Примадонны, которые будут ждать появление „мессии“ на небосклоне шоу-бизнеса. Что придет опытная, любимая многими <...> и выступит как миротворец, как гуру, которая сможет рассудить, вразумить, чему-то научить», — предположил Бабичев.

Хотят ли видеть Пугачеву в России

Заместитель руководителя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что возможные планы Пугачевой тайно вернуться на сцену в России в период новогодних праздников «непозволительны. Он подчеркнул, что подобным людям вообще нельзя появляться в стране.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

«Всех предателей, в том числе и Аллу Пугачеву, вообще не надо пускать в Россию. Они должны быть лишены российского гражданства. Они и так уже не русские и не имеют никакого отношения к нашей стране благодаря своей деятельности и высказываниям. Просто это нужно закрепить официально. Тогда они не смогут ни выступать, ни какими-либо еще способами зарабатывать у нас в стране», — заявил парламентарий.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман не согласился с парламентарием. По его словам, Россия является свободной и демократичечкой страной, поэтому здесь каждый вправе говорить то, что считает нужным, если это не причиняет ущерба другим гражданам.

«Пугачева <...> не допускала незаконных высказываний, а потому причин для ее преследования нет. Остальные же моменты пусть остаются на ее совести, точнее, на том, что ее заменяет», — подчеркнул Вассерман.

Музыкальный критик Павел Рудченко призвал россиян бойкотировать концерты Пугачевой. Он подчеркнул, что желание Примадонны вернуться на сцену доказывает, что она пытается монетизировать свое творчество и Россия для нее — это просто площадка для заработка

Вернется ли Пугачева в Россию

Пугачева покинула Россию 5 ноября. По информации Telegram-канала Mash, она прошла погранпереход в Псковской области и уехала в Латвию.

Ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 5 ноября выложил в соцсетях совместный снимок с супругой, подтвердив ее отъезд за границу. Фото было сделано на фоне Сигулдской лютеранской церкви. Это место находится в национальном парке, примерно в 50 км от Риги.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru назвал условие возвращения звездной пары в Россию. По его мнению, Пугачева и ее муж ценят личный комфорт, поэтому они покинули Израиль, когда там стало горячо, и переберутся с Кипра в другое место, если там им будет лучше.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что Примадонна, скорее всего, уже не вернется в Россию. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что ответить на вопрос «Вернется ли Пугачева в Россию?» может только она сама, но теоретически ее возвращение на родину возможно.

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