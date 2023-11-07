Вассерман призвал к новому запрету цитатой Христа Вассерман призвал запретить выдавать детям книги писателей-иноагентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал запретить выдавать детям книги писателей-иноагентов по всей стране, передает Daily Storm. По его словам, в творчестве таких людей есть «вредные мотивы».

Что такое иностранный агент по нашему законодательству? Это человек, занимающийся политической деятельностью и получающий деньги из-за рубежа. Иисус Иосифович Давыдов, более известный как Иисус Христос, сказал: «Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». <…> Не зря сказано: кто платит, тот и заказывает музыку. И соответственно в его творчестве, даже художественном, могут содержаться некие мотивы, не просто полезные для тех, кто ему платит, но и, к сожалению, и вредные для нас, — сказал Вассерман.

Он добавил, если взрослый человек может «распознать такой подвох и не клюнуть на него», то с ребенком «все гораздо хуже». Поэтому инициативу омских и красноярских библиотек он считает разумной и полезной.

Ранее сообщалось, что библиотеки Омска не стали избавляться от книг авторов-иноагентов. В местном комитете культуры сообщили, что в городских книгохранилищах можно найти произведения восьми писателей, получивших этот статус. Отмечается, что книги иноагентов не считаются запрещенными, но выдаются по особым правилам. Так, ими разрешается пользоваться лишь читателям старше 18 лет. Для подтверждения возраста библиотекари просят предъявить паспорт.