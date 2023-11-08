В Госдуме захотели помешать тайным выступлениям Пугачевой Депутат Бородай: Пугачевой непозволительно выступать в России

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Возможные планы Аллы Пугачевой тайно вернуться на сцену в России в период новогодних праздников «непозволительны», считает заместитель руководителя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат подчеркнул, что подобным людям вообще нельзя появляться в стране.

Всех предателей, в том числе и Аллу Пугачеву, вообще не надо пускать в Россию. Они должны быть лишены российского гражданства. Они и так уже не русские и не имеют никакого отношения к нашей стране благодаря своей деятельности и высказываниям. Просто это нужно закрепить официально. Тогда они не смогут ни выступать, ни какими-либо еще способами зарабатывать у нас в стране, — заявил парламентарий.

По информации издания, ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева выразила согласие на предновогодние выступления при условии сохранения тайны, когда никто, кроме организаторов и заказчиков, не должен будет знать точную дату и время мероприятия. Свою работу звезда якобы оценивает в $500 тысяч.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман озвучил иное мнение по поводу возможных концертов 74-летней певицы. По его словам, Россия — страна свободная и демократичная, здесь каждый вправе говорить то, что считает нужным, если это не причиняет ущерба другим гражданам.

Пугачева <...> не допускала незаконных высказываний, а потому причин для ее преследования нет. Остальные же моменты пусть остаются на ее совести, точнее, на том, что ее заменяет, — отметил парламентарий.

Он добавил, что каждый должен сам решить, как относиться к тем, кто поддерживает певицу деньгами.

Ранее стало известно, что Пугачева записала новый мини-альбом на студии в Твери. При этом певица не захотела записывать песни в Москве, чтобы не привлекать к себе внимания.