«Выступит как миротворец»: музкритик объяснил, зачем Пугачевой новый альбом Критик Бабичев: поклонники ждут новый альбом Пугачевой как миротворца

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Алла Пугачева

Преданные поклонники таланта Аллы Пугачевой будут ждать ее нового альбома как появление «мессии» или миротворца в отечественном шоу-бизнесе, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. При этом, отметил эксперт, пока невозможно угадать, какие темы Примадонна будет поднимать в своем сборнике.

Предугадать, какие темы будут подняты, практически невозможно, это не прогнозируемая история. Можно сказать смело только одно: этих треков будут ждать, особенно преданные поклонники Примадонны, которые будут ждать появление «мессии» на небосклоне шоу-бизнеса. Что придет опытная, любимая многими...и выступит как миротворец, как гуру, которая сможет рассудить, вразумить, чему-то научить, — предположил собеседник.

Бабичев также допустил, что слушателей ждет обработанный голос Пугачевой. Критик объяснил, что сегодня нет ни одного артиста, который не использует какие-либо приемы для совершенствования голоса.

Даже суперкрутые вокалисты добавляют: кто-то ревер, кто-то какой-то металлический эффект. Естественно, чем старше человек, тем сложнее следить за чистотой исполнения, за нотами. В любом случае, какая-то огранка будет, немного автотюна. Если использовать разумно, то никому не вредит. Думаю, что Алла Борисовна обязательно к таким эффектам прибегнет, — сказал эксперт.

Ранее звукорежиссер Игорь Лалетин сообщил, что Примадонна записала мини-альбом, состоящий из трех композиций. По его словам, исполнительница записывалась в студии звукозаписи «Салам» в Твери во время своего последнего визита в Россию.