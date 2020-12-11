«Непышное декольте»: Нагиев изумил оценкой фигуры Гагариной

https://static.news.ru/photo/73553e4c-3c06-11eb-99fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: nstagram.com/gagara1987

Шоумен Дмитрий Нагиев во время записи песенного шоу «Голос» совершил неожиданный выпад в сторону певицы Полины Гагариной, оценив бюст артистки.

Когда подопечные Гагариной показали свои номера, ведущий предположил , что наставнице будет нелегко прощаться с ребятами.

Давайте взрыднём в непышное декольте Гагариной, — неожиданно предложил Нагиев.

Опешившая певица попросила попросила так не говорить и, улыбаясь, сказала, что ей обидно.

Пышное, пышное, — исправился ведущий.

Для съёмок в этот день Гагарина выбрала эффектное открытое платье чёрного цвета с объёмными рукавами.

Как писал NEWS.ru, экс-участник популярного в начале нулевых дуэта Денис Клявер показал подписчикам архивный снимок, на котором он запечатлён вместе со своим партнёром по «Чаю вдвоём» Стасом Костюшкиным и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Фото сделано в 2002 году. В то время участники группы подумывали о расширении состава.