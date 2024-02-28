«Неблагонадежная страна»: Наргиз публично отреклась от родного Узбекистана Уехавшая из Узбекистана Наргиз назвала своей родиной США и Израиль

Фото: Социальные сети

Наргиз Закирова

Узбекская певица Наргиз в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала Узбекистан неблагонадежной страной и сообщила, что покинула родину и теперь выступает под флагами США и Израиля. Артистка поделилась совместным фото с певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сделанным после концерта в Бруклине, назвав себя «популярной, успешной и свободной». Зрители отметили, что Наргиз перекрасилась в черный цвет и отрастила волосы.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков о том, действительно ли Узбекистан выдворил ее, Наргиз подчеркнула, что это она сама выдворила из себя неблагонадежные страны. После этого исполнительница написала, что у нее есть родина и флаг, снабдив комментарий флагами Израиля и США. Певица пообещала, что скоро порадует зрителей новыми хитами, и сообщила, что у нее светлые душа и совесть. Она заявила, что не думает о деньгах, потому что ими занимается нанятый ею бухгалтер.

Ранее Наргиз после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом попала в очередной скандал. Она призналась, что спонсирует ВСУ, Степан Бандера — ее любимый герой, во всех своих бедах она обвинила музыкального продюсера Максима Фадеева, который якобы «продолжает ей мстить спустя много лет». Продюсер Иосиф Пригожин назвал слова артистки «разговором животного, а не человека», а саму ее — больной женщиной.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отреагировал на обвинения российских властей со стороны певицы Наргиз в срыве ее европейского турне. По словам депутата, когда Россия перестала поддерживать уехавших артистов материально, стало ясно, что они никому не нужны. Шолохов подчеркнул, что у властей РФ есть куда более важные задачи, чем бороться с «низкопробной культурой» за рубежом.