«Это разговор животного, а не человека»: Пригожин высказался о Наргиз Музыкальный продюсер рассказал, что думает о разговоре пранкеров с певицей Наргиз Закировой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наргиз

Певица Наргиз после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом попала в очередной скандал. Закирова призналась, что спонсирует ВСУ, Степан Бандера — ее любимый герой, во всех своих бедах она обвинила музыкального продюсера Максима Фадеева, который якобы «продолжает ей мстить спустя много лет». NEWS.ru попросил продюсера Иосифа Пригожина высказать свое мнение о поведение поп-дивы.

Она просто больной человек

— Все, что она сказала, — это разговор животного, а не человека. Она просто больной человек, психически ненормальный человек. Я увидел то, что о ней выложил Максим Фадеев, и я в шоке. С кем мы были, с кем мы находились рядом?

У меня с Наргиз была ситуация. Макс меня попросил, чтобы Лера потратила свою жизнь — взрослая девочка, народная артистка России, — снялась у нее в клипе. Бесплатно. По дружбе. На кого мы тратили время? Кому мы помогали? Вот, что мне обидно. Мы, конечно, делали это ради Макса Фадеева.

Справка NEWS.ru В 2018 году певица Валерия снялась в клипе Наргиз на песню «Нелюбовь». Трек и клип посвящены борьбе с домашним насилием. По сюжету ролика артистка знакомится с судьбами женщин, которые столкнулись с подобными ситуациями. Одной из героинь клипа стала певица Валерия. До этого Валерия неоднократно публично рассказывала о домашнем насилии со стороны бывшего мужа и продюсера Александра Шульгина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Пригожин

До Фадеева она была никто

— Это же такое убожество, такое свинство то, что она говорит. Это же ты тварь, ты вообще была никто. Я Макса, кстати, предупреждал. Я говорил: «Макс, на мой взгляд, это была ошибка» (продюсировать Наргиз. — NEWS.ru). Если бы не Первый канал, она бы так не взлетела. Она — ресторанная певица, сидела в жопе, бросила мужа, когда у нее карьера сложилась. Бухала на всех гастролях, Серега Лавров ее возил. Она вела себя безобразнейшим образом.

Она просто тупорылое существо, оскорбила всех артистов, всех звезд. Ела, пила, могла в любой концерт попасть. Много у нас артистов из «Голоса» раскрутилось? Если звезда зажигается, это кому-то нужно. Да что ее обсуждать! У людей есть извилины, у нее одна извилина.

Справка NEWS.ru В 2013 году певица Наргиз Закирова узбекского происхождения, эмигрировавшая в США, заняла второе место в шоу «Голос». С 2014 года продюсированием Наргиз и созданием для нее хитов занимался Максим Фадеев. В 2019 году Фадеев в одностороннем порядке расторг контракт с Наргиз, запретив ей исполнять его песни. Позже концертный директор Сергей Лавров, который организовывал для Наргиз гастроли, рассказал о ее пристрастии к алкоголю. В мае 2022 Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Это было связано с публикациями певицы в соцсетях, в которых она поддержала украинскую сторону после начала специальной военной операции на Украине.

Надо ли проверять Наргиз на уплату налогов

— Макс правильно сказал: надо сообщить в американские органы, чтобы ее как гражданку США проверили на то, уплачивала ли она налоги со своих заработков.

Это не мы должны извиняться

— Лайма Вайкуле просит, чтобы мы перед ней зачем-то извинились. Это не мы должны извиняться за то, что они нас запретили. Начали гонения еще в 2014 году, они выгнали «Новую волну» и на костях «Новой волны» сделали свой фестиваль. Она требует извинений и говорит по-русски. Они все лгут, все сиюминутные фальшивки. Моя позиция как была, так и осталась, я ее не меняю.

Справа NEWS.ru После начала спецоперации певица Лайма Вайкуле заняла крайне критическую позицию по отношению к РФ. Недавно певица заявила, что готова вернуться и выступить в России, если со стороны россиян «будут извинения и покаяние».

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