«Много чести»: депутат ответил на обвинения Наргиз в срыве турне Депутат Шолохов: Наргиз могла отменить концерты в Европе из-за низких продаж

У властей России есть куда более важные задачи, чем бороться с «низкопробной культурой» за рубежом, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Таким образом он отреагировал на обвинения певицы Наргиз против российских властей в срыве ее европейского турне. По словам депутата, когда Россия перестала поддерживать уехавших артистов материально, стало ясно, что они никому не нужны.

На самом деле я удивлен, что Европа отменила концерты Наргиз. Парад фриков давно стал частью европейского искусства, и Наргиз вполне подходит для этого концепта. Я полагаю, что они просто не смогли распродать билеты на концерты. Смешно, что в срыве обвиняют российские власти. Больно много чести, — сказал он.

Шолохов отметил, что недавно кто-то из артистов также обвинил Россию в отмене концертов и назвал это победой дипломатии. На это депутат ответил поговоркой «за что боролись, на то и напоролись».

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Наргиз со своим материалом была популярна в России и странах СНГ, для европейцев же она является ноунеймом. Для властей России Наргиз не является артистом такой большой величины, чтобы решать международные вопросы относительно ее выступлений, считает эксперт.

Продюсер отметил, что из-за антироссийского настроения, которое сейчас присутствует в странах Европы, дипломатические ведомства России не будут влиять на выступления Наргиз. По его мнению, певица старается найти крайнего в собственных неудачах.