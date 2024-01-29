«Она там ноунейм»: продюсер о крахе Наргиз в Европе Продюсер Рудченко: творчество Наргиз в Европе никому не нужно

Фото: Агентство «Москва»

Певица Наргиз

Певица Наргиз со своим материалом была популярна в России и странах СНГ, для европейцев же она является ноунеймом, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Так он прокомментировал новость о том, что исполнительница обвинила российские власти в отмене ее европейского тура. Для властей России Наргиз не является артистом такой большой величины, чтобы решать международные вопросы относительно ее выступлений, считает эксперт.

На мой взгляд, у нее уже паранойя. Для властей нашей страны Наргиз не является артистом такой большой величины, чтобы решать какие-то международные вопросы относительно выступлений. По-моему, причина отмены куда проще. Наргиз со своим материалом была популярна в России и странах СНГ. В Европе ее творчество особо никому не нужно, и она не является артистом первой величины. Да и второй, и третьей тоже. Она там ноунейм, соответственно, с продажами билетов и продвижением могут возникать проблемы, — рассказал Рудченко.

Продюсер отметил, что из-за антироссийского настроения, которое сейчас присутствует в странах Европы, дипломатические ведомства России не будут влиять на выступления Наргиз. По его мнению, певица старается найти крайнего в собственных неудачах.

Учитывая настроения в Европе касательно России, даже смешно думать, что дипломатические ведомства будут влиять на ее турне. Видимо, Наргиз просто нужно найти крайнего в своих неудачах. Сложно признать, что она сделала неправильный выбор, покинув Россию, а после начала плевать в колодец, из которого пила долгие годы, — заключил Рудченко.

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