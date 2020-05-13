«Настоящий мужчина»: Емельяненко и Джигурда уладили конфликт

https://static.news.ru/photo/65b4977c-9532-11ea-befb-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как российский актёр Никита Джигурда бросил вызов бойцу ММА Александру Емельяненко из-за критики в свой адрес, борец лично позвонил эпатажной звезде и объяснил, что не допускал оскорблений в его адрес.

Поводом для дискуссии стало желание Джигурды состязаться на ринге с журналистом Владимиром Соловьёвым.

Актёр рассказал, что 11 мая Емельяненко лично ему позвонил и разъяснил ситуацию, а также заверил, что никаких ругательств в адрес Джигурды он не позволял. По словам актёра, после того как в газетах появился комментарий борца, артист, «будучи народным артистом Чеченской Республики и заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, защищая честь, предложил Александру или извиниться, или выйти со мной на ринг боксёрский, понимая, что закончится это нокаутом с его стороны».

Радостное событие: позавчера позвонил мне Александр и объяснил ситуацию. Мне прислали видео, где он вообще не упоминает меня. Он говорит о Соловьёве и о каком-то шоумене. Мне очень радостно и знаково, что Александр позвонил и объяснил ситуацию. Он настоящий мужчина, настоящий боец. Я рад, что он не произносил тех слов в мой адрес, которые журналисты распространили, — рассказал Джигурда в эфире «Говорит Москва».

Шоумен вызвал Соловьёва на поединок 1 мая из-за клеветы со стороны телеведущего в свой адрес.

Как писал NEWS.ru, ранее Джигурда отказался драться со Сталиным и подал в суд.