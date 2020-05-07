Никита Джигурда вызвал на боксёрский поединок Александра Емельяненко

https://static.news.ru/photo/7624ed02-9099-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Никита Джигурда на своей странице в Instagram бросил вызов бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко.

Джигурда ранее вызывал на поединок телеведущего Владимира Соловьёва. Емельяненко-младший заочно посоветовал актёру отказаться от этой затеи, так как из него уже «песок сыпется». Джигурду это замечание оскорбило, и он потребовал сатисфакции у спортсмена.

Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг, — заявил актёр.

Джигурда признал, что фаворитом в возможной схватке будет Емельяненко, однако добавил, что «чудеса в боксе случаются».

Как писал NEWS.ru, в апреле Джигурда подал в суд на заказчика рекламного ролика, по сценарию которого актёр должен был драться с двойниками Ленина, Сталина и Брежнева.