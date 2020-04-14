Джигурда отказался драться со Сталиным и подал в суд

https://static.news.ru/photo/7c2c62b6-7dcf-11ea-b89b-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: www.instagram.com/instadzhigurda/

Актёр Никита Джигурда отказался участвовать в реалистичной драке с двойниками Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева на съёмках рекламного ролика, а затем подал на заказчика рекламы Владимира Рощина иск в суд.

Рощин в 2017 или 2018 году предложил мне поучаствовать в рекламе белорусского казино. По сценарию, в казино проходил конкурс двойников исторических личностей и знаменитых людей. Среди них — я, Никита Джигурда. Но как двойник Джигурды <...> двойники Ленина, Сталина и Брежнева должны были обвинить меня в подвохе, мол: «Это не двойник, а сам Джигурда! Покажите паспорт!» И я должен был затеять с ними драку, — передала слова актёра газета «Московский комсомолец».

Он отметил, что по условиям контракта, драку должны были снимать на профессиональные камеры, соответственно зритель будет понимать, что происходящее в ролике — это актёрская игра. Однако предприниматель Владимир Рощин решил изменить процесс съёмки и потребовал, чтобы актёров снимали камера наблюдения в казино. Отмечается, что бизнесмен планировал подать рекламный ролик, как реальное видео, и выбросить в Интернет.

Нововведения в съёмочном процессе не устроили Никиту Джигурду, и он отказался от съёмок. В связи с этим, Владимир Рощин подал в суд на актёра с требованием вернуть аванс за съёмки.

Никита Джигурда выиграл в суде и подал ответный иск в Тверской суд с требованием выплатить ему гонорар — €7 тысяч.

У меня были серьезные опасения, что Рощин собирался меня подставить, втянув в очередной скандал, на этот раз с дракой в казино. Поэтому я отказался от новых условий. А то, что съемки не состоялись, — это не моя вина, — поделился Никита Джигурда с изданием.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксёрский поединок. Актёр обвиняет телеведущего в том, что тот не извинился перед женой Никиты Джигурды фигуристкой Мариной Анисиной. Актёр считает, что телеведущий позволял себе оскорбления в адрес спортсменки в эфирах своих телешоу.