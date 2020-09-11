Накрашенные ногти Юрия Дудя вызвали споры в Интернете

https://static.news.ru/photo/9075e03c-f429-11ea-88f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: yurydud/instagram.com

Журналист и активный видеоблогер Юрий Дудь удивил поклонников накрашенными ногтями. Снимок своих рук с «апгрейдом» он обнародовал в Instagram.

В кадре он демонстрирует на камеру маникюр, основу которого составляет бесцветное покрытие. При этом на каждый ноготь чёрным цветом нанесена буква. В результате из них складывается фраза punk rock.

Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф! — написал Дудь в комментарии к снимку.

Кадр вызвал споры среди его подписчиков: некоторые раскритиковали журналиста за следование сомнительной моде. Кто-то заявил, что «был пацан и нет пацана», кто-то — что это «зашквар». Один из юзеров предположил, что скоро Дудь отправится подкачивать губы.

Впрочем, много почитателей блогера встали на его защиту. Одни восхитились его смелостью, подметили, что он «не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек». Третьи отметили, что украсить ногти могут люди обоих полов.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиян смутили накрашенные ногти певца Егора Крида. Каждый из пальцев был украшен индивидуальным образом.