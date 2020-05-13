Накрашенные ногти Егора Крида испугали фанатов

https://static.news.ru/photo/a1ef13ca-9550-11ea-88a8-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: egorkreed/instagram.com

Российский певец Егор Крид постоянно следит за трендами. Ещё недавно он хвастался золотыми грилзами (вставная челюсть, инкрустированная дорогими камнями). Но новая идея музыканта повергла всех в шок.

Исполнитель опубликовал фотографию своего маникюра. Каждый из пальцев украшен индивидуальным образом.

Девчат, а вам нравится с дизайном или без? — поинтересовался Крид у своих подписчиков.

Поклонники артиста раскритиковали его стремление привлечь внимание таким способом. А некоторые даже начали шутить, что шоу-бизнес «увёл» Крида на другую сторону.

Мы потеряли Егора, — написала одна из фанаток под постом.

Ранее NEWS.ru писал, что сын лидера группы «Машина времени» Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съёмки в кино и назвал его «конфетным тупнем». Молодой человек сидит на карантине и знакомится с новинками кино. Речь идёт о фильме «(Не)идеальный мужчина».