Накрашенные ногти Егора Крида испугали фанатов

Российский певец Егор Крид постоянно следит за трендами. Ещё недавно он хвастался золотыми грилзами (вставная челюсть, инкрустированная дорогими камнями). Но новая идея музыканта повергла всех в шок.
Исполнитель опубликовал фотографию своего маникюра. Каждый из пальцев украшен индивидуальным образом.
Девчат, а вам нравится с дизайном или без? — поинтересовался Крид у своих подписчиков.
Поклонники артиста раскритиковали его стремление привлечь внимание таким способом. А некоторые даже начали шутить, что шоу-бизнес «увёл» Крида на другую сторону.
Мы потеряли Егора, — написала одна из фанаток под постом.
Ранее NEWS.ru писал, что сын лидера группы «Машина времени» Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съёмки в кино и назвал его «конфетным тупнем». Молодой человек сидит на карантине и знакомится с новинками кино. Речь идёт о фильме «(Не)идеальный мужчина».
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