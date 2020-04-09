Сын Макаревича в пух и прах раскритиковал Крида за съёмки в кино

https://static.news.ru/photo/b9820b0c-7aeb-11ea-9f53-fa163e074e61_660.jpg Иван Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын лидера группы «Машина времени» Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съёмки в кино и назвал его «конфетным тупнем». Молодой человек сидит на карантине и знакомится с новинками кино.

Речь идёт о фильме «(Не)идеальный мужчина», где Крид играет главную роль. Ленту показывали в кинотеатрах в январе этого года и она собрала хорошую кассу. Большинство зрителей были в восторге от игры актёров, но нашлись и такие, что остались всем недовольны, пишет StarHit.

Иван Макаревич считает, что данный фильм — учебное пособие о том, как не нужно делать кино. По его словам, это «какой-то стыд». Эта картина «подвинула» все «убогие» фильмы, которые есть у сына музканта на полке.

Ну как можно сделать настолько плохо! Любимое развлечение наших конфетных тупней вроде Крида, — высказался Макаревич-младший.

Он также нелестно прошёлся и по музыкальному творчеству Крида, придя к выводу, что такие люди «не устают позориться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «(Не) идеальный мужчина» стал лидером российского проката. Лента режиссёра Марюса Вайсберга с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях за первые четыре дня собрала 297,5 млн рублей.