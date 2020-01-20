https://static.news.ru/photo/f69890a4-3b0a-11ea-88e4-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Фильм «(Не) идеальный мужчина» стал лидером российского проката. Лента режиссёра Марюса Вайсберга с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях за первые четыре дня собрала 297,5 млн рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм рассказывает о девушке, которая после расставания с молодым человеком устраивается на работу в компанию по продаже роботов, и влюбляется в одного из них.

Второе место в минувший уик-энд занял фильм «Холоп». Вышедшая в прокат 26 декабря комедия Клима Шипенко в этот раз собрала 230,6 млн рублей.

Американский мультфильм «Камуфляж и шпионаж» режиссёров Ника Бруно и Троя Квона за четыре дня второй недели проката собрал 106,9 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Холоп», заработав 2,64 миллиарда рублей после четвёртого уик-энда, вырвался на второе место по кассовым сборам в истории российского кинопроката. Картина обогнала ремейк фильма «Король Лев», который получил 2,63 миллиарда в 2019 году и всё ещё опережает «Холопа» по числу зрителей. Рекорд в 2,9 миллиарда рублей держит спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева.