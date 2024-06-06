На ПМЭФ выбрали новую королеву эстрады на смену Пугачевой Участники ПМЭФ назвали Успенскую новой королевой эстрады на смену Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Российскую певицу Любовь Успенскую окрестили новой королевой эстрады вместо сбежавшей из страны артистки Аллы Пугачевой. Корреспондент NEWS.ru пообщался с участниками Петербургского международного экономического форума, для которых 5 июня в «Лотте Отель» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием.

Какая Пугачева, кто это? Есть Успенская, — заявили гости мероприятия, перед которыми выступила певица.

Ранее Успенская рассказала, что хотела бы выпустить музыкальный альбом на стихи представителя МИД России Марии Захаровой. Как призналась артистка, она с удовольствием поет песни на такие произведения дипломата, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

До этого адвокат Сергей Жорин отметил, что Успенская может выиграть в суде у народного артиста России Филиппа Киркорова, если предоставит факты женоненавистничества со стороны исполнителя. Также певице нужно доказать, что ее высказывания являются суждениями или мнением, обратил внимание юрист.

Кроме того, Успенская раскритиковала песню Пугачевой «Балалайка» во время эфира шоу «Три аккорда» на Первом канале. Хит исполнила певица Mia Boyka. Как заметила исполнительница, артистка сделала «конфетку», однако само произведение она назвала дурной и никакой.