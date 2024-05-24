Успенская сообщила, что хотела бы записать альбом на стихи Марии Захаровой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская рассказала, что хотела бы выпустить музыкальный альбом на стихи представителя МИД России Марии Захаровой. В беседе с ТАСС артистка отметила, что с удовольствием поет песни на произведения Захаровой, написанные ранее: «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <...> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение, — сказала Успенская.

Певица поделилась, что сблизилась с представителем российского внешнеполитического ведомства, когда у ее дочери начались проблемы со здоровьем во время пребывания в Соединенных Штатах. По словам Успенской, она «была убита горем», и в этот момент в ее жизни появилась Захарова.

Она прислала мне стихи песни «Я слишком тебя любила», и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова, — добавила артистка.

В декабре 2023 года Мария Захарова рассказала, что сочинила рождественскую песню. Она сообщила, что в работе приняли участие ее белорусский коллега Анатолий Глаз и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Дипломат призналась, что текст появился еще около 2,5 года назад. Все это время она находилась в поиске соавторов для написания подходящей музыки.