Адвокат назвал условие победы Успенской над Киркоровым в суде Адвокат Жорин: Успенская может предоставить факты женоненавистничества Киркорова

Певица Любовь Успенская может выиграть в суде у певца Филиппа Киркорова, если предоставит факты женоненавистничества со стороны исполнителя, считает адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что также артистке нужно доказать, что ее высказывания являются суждениями или мнением.

Суждения не могут быть проверены на соответствие действительности, соответственно, не могут быть предметом судебного разбирательства. Если Успенская докажет это, то одержит победу в суде. Подтвердить свою правоту по поводу женоненавистничества Киркорова ей, кстати, могут помочь общеизвестные доказательства и факты, — пояснил Жорин.

По словам адвоката, аргументом в защиту высказываний Успенской может выступить ситуация, когда Киркоров ударил журналистку «Первого канала». Как рассказал Жорин, тогда дело было прекращено в связи с примирением сторон. Но Успенской будет проще провести лингвистическое исследование, чтобы доказать, что все ее слова — личное мнение, уверен юрист.

Более простой для Успенской способ добиться отказа в удовлетворении иска — это доказать, что все ее слова — сугубо личное мнение. Доказать это можно с помощью досудебного лингвистического исследования, либо потребовать провести судебную экспертизу, — заключил Жорин.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский ранее сообщил, что в Москве начался суд певца и его коллеги Успенской. По его словам, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей.