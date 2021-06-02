Молодую жену Петросяна высмеяли за низкие цены на рекламу в Сети

https://static.news.ru/photo/87da9a96-c352-11eb-9e3f-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Молодая жена Петросяна удивила столичных блогеров низкими расценками на рекламу в Сети. Татьяна Брухунова опубликовала прайс, согласно которому берёт за видеорекомендацию 2700 рублей, пишет «Собеседник».

Если клиент захочет добавить к посту свой макет, он должен доплатить ещё 200 рублей, полный же пакет услуг от Брухуновой стоит 4200 рублей. Скорее всего, жена юмориста активно взялась за заработки в Интернете из-за сокращения у мужа гастролей и отсутствия доступа Петросяна к счетам из-за развода со Степаненко. Своё рекламное объявление Брухунова активно рассылает по всем блогерским сообществам.

Жена Петросяна готова рекламировать всё, что угодно, но особенно её интересуют бьюти, мода, материнство, нумерология, личные бренды. От отсутствия рекламы избранница сатирика не страдает, предпочитает брать наличными.

Однако, такая активность бывшей провинциалки вызвала недоумение у раскрученных столичных блогеров. Они пришли к выводу, что Брухунова совершенно не умеет вести бизнес в Интернете и недооценивает себя.

Татьяна — медийный человек, которая регулярно появляется на экранах ТВ. У неё автоматом прайс становится дороже, чем у обычного блогера. Такая персона, как Татьяна, не должна брать три тысячи рублей за рекламу. Это априори стоит дороже. Другие деньги. Она — жена известного человека. Должна брать минимум десять тысяч за пост. Обесценивает себя напрочь! — настаивает блогер Александра Кошкина.

Как сообщалось ранее, жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова практически ежедневно хвастается новыми платьями на своей странице в соцсети. Подписчики обратили внимание, что молодая мама после родов заметно похорошела.