«Мне смешно»: что сказала «разлучница» о разводе Брежневой и Меладзе

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Предполагаемая разлучница впервые высказалась о разводе продюсера Константина Меладзе с украинской певицей Верой Брежневой. Что сказала девушка, почему звездная пара разошлась?

Кто разрушил брак Брежневой и Меладзе

После появления информации о расставании звездной пары в СМИ появились слухи о возможной разлучнице. Подозрения пали на участницу нового состава группы «ВИА Гра» Софию Тарасову. Исполнительницу называли новой фавориткой продюсера с момента ее прихода в коллектив в 2020 году, а ее теплые слова о Меладзе вызвали слухи об их возможном романе.

Никаких доказательств отношений между Меладзе и его протеже нет. Сама Брежнева долгое время была даже подписана на Тарасову в социальных сетях — сейчас эту информацию проверить сложно, поскольку девушки скрыли часть подписчиков.

В начале февраля Тарасова решила развеять слухи о ее романе с Меладзе. Она подчеркнула, что продюсер для нее — наставник и их объединяет лишь работа и музыка, а не сильные чувства. Девушка также добавила, что у нее и композитора большая разница в возрасте.

«Не знаю, каким сумасшедшим человеком надо быть, чтобы верить в новости о нашем романе. <...> Когда человек недалекий, то единственное оправдание, которое он может найти во всем этом, — что у нас все за деньги или через постель. Поэтому жаль, когда люди так думают. Мне смешно, когда мне пишут, что я разбила семью Кости», — сказала Тарасова в интервью Natalie Next Door на YouTube.

Пользователи Сети стали называть Тарасову разлучницей после того, как она выпустила совместную с Меладзе песню. Сама вокалистка объяснила релиз непонятной ситуацией в коллективе.

«Мы с Константином выпустили песню, которая готовилась для другого проекта. Просто не захотели ждать, хотелось, чтобы песня была услышана. После этого поднялась шумиха, мол, раз солистка группы „ВИА Гра“ выпустила с Костей песню, с музыкальном коллективом сейчас непонятно что», — сказала артистка.

СМИ ранее сообщали, что сердце Тарасовой занято. Предполагалось, что певица состоит в отношениях с основателем компании Mode Network Джеймсом Россом Тречером.

Фото: Социальные сети София Тарасова

Почему развелись Брежнева и Меладзе

Слухи о расставании певицы и продюсера ходили с 2022 года: поводами стали появление Брежневой на публике без обручального кольца, а затем и исчезновение всех фотографий с мужем из ее личного аккаунта. В октябре 2023-го Брежнева сообщила, что они с Меладзе развелись.

«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать», — сказала Брежнева.

Позднее исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала исполнительница.

В Сети считают, что проблемы в отношениях супругов возникли после начала СВО: певица требовала от мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался. При этом украинский блогер Алена Жужа в прошлом году сообщала, что композитор и исполнительница развелись из-за неверности Меладзе.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Брежнева была абсолютно режиссерским проектом, сделанным Меладзе. Он отметил, что успех артистки базируется только на мегахитах, которые он написал. По словам продюсера, Брежнева пришла к Меладзе Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы) и без него она опять будет таковой.

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