«Без Меладзе она будет Галушкой»: экс-директор Ротару о Брежневой и SHAMAN Продюсер Лавров рассказал о топе звезд в РФ, скандале с Долиной и отеле Ротару

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Вера Брежнева

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, куда пропала София Ротару, сколько получает SHAMAN, зачем Ларисе Долиной скандалить с другими артистами и почему брак Константина Меладзе и Веры Брежневой мог распасться.

Почему Ротару не может продать отель в Ялте

— Вы недавно раскрыли секреты райдера Софии Ротару, который включает в себя отдельный вагон и теплую машину. Где она сейчас находится, выступает ли или по-прежнему ведет затворнический образ жизни?

— София Михайловна в Киеве. Недавно она выложила в социальной сети пост и фото, где она у могилы мужа на кладбище. Анатолия Евдокименко уже 21 год нет с ней рядом. Так случилось, что он ушел в день рождения ее младшей сестры Аурики. В этот день, 21 октября, когда мы были с ней на гастролях, всегда заезжали в церковь города, где находились, со всеми подаренными цветами. Ротару всегда дарили миллионы цветов. Помню, в Екатеринбурге она выступала в концертном зале «Космос», после выступления мы поехали в церковь, но она была закрыта, и мы заложили вход церкви цветами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дом певицы Софии Ротару в Ялте

— Удалось ли ей в итоге продать ее бутик-отель «Вилла София» в Ялте, где она больше не появляется?

— Нет, вилла не продалась. Я так понял, что они и не продавали. Был такой посыл: продастся — хорошо, не продастся — не очень, ну и не будем продавать. Он не функционирует как отель. Ротару сделала его таким, в каком она сама хотела бы жить, и это небольшой просчет. Он очень дорогой, там ручной работы итальянская мебель. Отель находится в центре Ялты, но при этом там нет отдельного въезда, отдельной территории, пляжа. Это отель высокого класса, но до пяти звезд он не дотягивает, потому что там нет элементарно бассейна. ВИП-персоны туда не хотели идти, это не то, к чему они привыкли.

Сейчас отель не сдается, стоит закрытый. Раньше в нем действовал ресторан, он был лучшем в Ялте — так, по крайней мере, местные жители говорили, но сейчас, насколько знаю, и он не работает.

«У SHAMAN одни из самых дорогих корпоративов»

— SHAMAN сегодня называют певцом номер один. Он собирает такие большое площадки, как Государственный Кремлевский дворец и «Крокус Сити Холл», и везде у него аншлаги. Сколько он зарабатывает?

— Сейчас его время. У каждого артиста, как говорит мой друг, продюсер и муж Валерии [Иосиф Пригожин], свое время, и надо «доставать воздух, пока он есть». У SHAMAN профессиональный менеджмент. Это Саша Качан, мой друг. Он до сих пор является концертным директором Кристины Орбакайте, какое-то время был директором Стаса Пьехи. У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но, как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Shaman (Ярослав Дронов)

SHAMAN зарабатывает на выступлениях и корпоративах от €50 тысяч до €100 тысяч. Что касается кассовых концертов с продажей билетов, то это два-три миллиона рублей.

По заработкам он не номер один. Есть Анна Асти, которая больше зарабатывает. Zivert, думаю, тоже. У SHAMAN одни из самых дорогих корпоративов, но, например, та же Асти от них вообще отказалась, но собирает дворцы спорта.

«Костя Меладзе молчит и наблюдает»

— Одна из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса в последнее время — развод Веры Брежневой и Константина Меладзе. Как думаете, политика все-таки сыграла здесь свою роль?

— Я считаю, что это политика. Валерий Меладзе дал опровержение, что причиной стала не она (Валерий Меладзе заявил, что в семье его брата было много семейных разногласий. — NEWS.ru), Вера Брежнева говорит: «Не трогайте нас». Но я считаю, что это политическая история, потому что Вера за Украину, а Костя Меладзе всегда был аполитичен, также, кстати, как и Ротару: он просто сидит, молчит и наблюдает.

— В соцсетях раскритиковали три новых клипа Брежневой для YouTube, пишут, что она делает их на коленке, занимается штамповкой. Есть ли у нее шансы продолжить артистическую карьеру?

— Нет у нее никаких шансов. Брежнева — это абсолютно режиссерский проект, сделанный Константином Меладзе. И ее успех принесли только песни, мегахиты, которые он написал. Я уже говорил, что Вера Брежнева пришла к Косте Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы. — NEWS.ru) и без него она опять будет Галушкой.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева на концерте в Crocus City Hall в Москве

Кого из украинских артистов хотят слушать в России после начала СВО

— Каких украинских артистов, несмотря на политику, в России все равно сегодня ждут?

— Ани Лорак. Она сидит в молчании, в сентябре у нее был концерт в «Крокусе». Таисию Повалий, почему бы и нет? Она у нас совсем обрусела в РФ, женщины с удовольствием ходят на ее концерты. Россияне готовы встречать любого артиста, главное, чтобы это была ответная любовь, а не любовь в одни ворота. В свое время было ошибкой приютить Анастасию Приходько, она даже выступала от России на «Евровидении» и посмотрите, какая она русофобка!

«Долина сказала правильно, просто она лукавить не умеет»

— Лариса Долина вызвала шквал недовольства у других артистов, написав, что Юрий Шатунов не легенда. До этого был скандал с Варей Карнавал, когда певица заявила, что блогер и актриса не умеет петь. Почему столько скандалов с участием Ларисы Александровны в последнее время?

— Долина не скандальная. Пишут, что она якобы приехала на концерт, ей заплатили кучу денег за выступление, но никому из артистов не заплатили огромные гонорары. Это был телевизионный проект для канала «Россия». Канал вкладывался в промоушен, сценические костюмы, декорации. Это была телесъемка, а на съемках все артисты работают бесплатно. Это был бесплатный концерт.

Я согласен с тем, что Юра не легенда. Он — кумир миллионов. Легенда — это человек, который внес вклад в культуру страны. Юра даже заслуженным артистом не был. Легендой можно называть Александру Пахмутову, которая оставит огромное наследие для нашей страны. Легенда — это ее покойный муж Николай Добронравов, Иосиф Кобзон. Это легенды, а Шатунов — кумир, у которого большая фанатская группа, на его песнях выросли поколения. Долина сказала правильно, просто она лукавить не умеет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лариса Долина

Что касается Вали Карнавал, Долина тоже права. Есть «Мерседес», а есть «Фиат» — даже не знаю с чем еще сравнить.

— В том и дело, что Долина, вероятно, понимает, что будет реакция. Может быть, это способ привлечения внимания?

— А какое ей внимание нужно? Она народная артистка, ее у нас и так любят, и у нее, кстати, много гастролей. Не как у SHAMAN, конечно, и не за два миллиона рублей за концерт, но, например, ее недавний концерт в Турции с аншлагом прошел.

Какие в России топ-артисты

— Назовите, на ваш взгляд, топ-5 артистов в России на сегодня.

— Асти, SHAMAN, Zivert. Это те, кто собирает залы очень хорошо. Это также Баста. И еще все забывают про Сергея Жукова. Что творилось в «Лужниках» (в июле на концерте к 25-летию группы «Руки вверх!». — NEWS.ru).

Cтадион был забит до отказа. И гонорары у Жукова по $500 тысяч за концерт, а в Москве, думаю, он получил 100–120 миллионов рублей. Он тоже топ, хотите или нет.

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