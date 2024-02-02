Дело на $1 млрд: кто судится с МТС из-за вечеринки Ивлеевой, кого обвиняют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Таганский суд Москвы рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Кто подал в суд на российскую компанию и какие факты вскрылись на первых же слушаниях?

Кто подал в суд на МТС

ТАСС сообщает, что иск к МТС на $1 миллиард будет рассматриваться по существу в Таганском суде Москвы 16 февраля. Исковое заявление к ПАО «Мобильные телесистемы» было подано А. С. Трещевым.

Истец требует взыскать с российского телекоммуникационного гиганта миллиард долларов в качестве «компенсации морального вреда». Эти деньги должны быть перечислены в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

В пятницу в суде прошла беседа по иску для подготовки к судебному разбирательству.

«После заседания нами был заявлен отвод судье, мы выразили свое недоверие суду и будем выяснять, если ли у нее прямая или косвенная заинтересованность в исходе этого дела. Они все подыгрывают другой стороне, первое, с чего мы начали, это подали частную жалобу на определение Таганского суда, который отрезал от моего иска Ивлееву», — сказал истец после судебного заседания.

Он добавил, что планирует подать несколько жалоб в отношении судьи, в том числе директору ФСБ и председателю Следственного комитета РФ. «Мы считаем, что суд всячески пытается защитить МТС от ряда моих вопросов. Мы будем бороться за свои права», — отметил истец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из МТС был на «голой» вечеринке Ивлеевой

Перед Новым годом российские общественники из движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить участие вице-президента МТС Игоря Мишина в «голой» вечеринке Ивлеевой. Сопредседатель партии «Справедливая Россия» писатель Захар Прилепин объявил, что компания была спонсором скандальной вечеринки.

По утверждению Ивлеевой, «голая» вечеринка 21 декабря должна была стать закрытой презентацией фотографий для журнала Playboy, сделанных в 2022 году. Основной задачей было привлечение спонсорских интеграций с компаниями МТС и «Золотое яблоко». «Ветераны России» не верят в эту версию.

«Если это была, как утверждают организаторы, всего лишь только закрытая тусовка их амбассадора Анастасии Ивлеевой, то почему туда были приглашены фотокорреспонденты и операторы многих СМИ? В баре Mutabor были аккредитованы фотографы крупных изданий, работали на месте телеканалы RU.TV, „Жара“, МУЗ ТВ, [издание] „Коммерсант“. Одними из первых медийным сопровождением „голой“ вечеринки занялись журналисты телеканала „Супер“, а прямая трансляция шла на видеоплатформу NUUM, принадлежащую самой МТС. Так что ни о какой „закрытости“ не может быть и речи», — подчеркивают «Ветераны».

Общественники считают, что «90% всех звезд» на вечеринке были «подопечными» МТС, в том числе Лолита Милявская, которая сотрудничала с «МТС Мьюзик», и Филипп Киркоров, «в чье шоу компания МТС инвестировала порядка одного миллиарда рублей».

«Лично рядом с блогером Сашей Спилберг на фоне зон с рекламой NUUM (проект МТС) можно было встретить и вице-президента МТС Игоря Мишина. Очевидно, что именно он курировал вечеринку с участием звезд, которые сотрудничают с компанией МТС. <...> Мишин не только присутствовал на скандальном мероприятии в качестве гостя, но и выступал от имени компании МТС в роли спонсора устроенной вечеринки. Помимо Игоря Мишина, на „голую“ вечеринку Анастасии Ивлеевой были приглашены еще 7 представителей видеоплатформы МТС NUUM, но из них пришли лишь 4», — объявили «Ветераны России».

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Анастасия Ивлеева

Кто такой Игорь Мишин

Как сообщают «Ветераны России», вице-президент МТС — один из известных представителей российского медиабизнеса. В 1991 году он создал крупнейший в Екатеринбурге медиахолдинг «Четвертый канал», в дальнейшем был гендиректором компании «Амедиа» (2006–2007), потом управлял холдингом «Медиа-1» (2009–2011), был гендиректором телеканала ТНТ (2014–2016). Должность вице-президента МТС по развитию медиабизнеса и гендиректора «МТС Медиа» он получил в 2019 году и запустил крупный проект корпорации — онлайн-кинотеатр KION.

«Если учесть, какой пост занимает в компании МТС Игорь Мишин, то его участие в столь скандальном мероприятии вызывает множество вопросов о дальнейшем положении компании МТС в бизнес-среде и обществе. Произошедшее указывает на важность ответственности и репутации в высших кругах власти и бизнеса за участие в подобных мероприятиях и связанные с этим потенциальные риски как для отдельных руководителей, так и для компании в целом», — объявили «Ветераны России».

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Игорь Мишин

Какие факты раскрылись в Таганском суде

В ходе предварительных слушаний в Таганском суде 2 февраля представители защиты раскрыли неожиданные факты — Игорь Мишин еще до «голой» вечеринки в клубе Mutabor был уволен с поста вице-президента МТС. Были приведены материалы, согласно которым Мишин покинул пост вице-президента в марте 2023 года, в незадолго до вечеринки в декабре уволен с поста гендиректора «МТС Медиа».

«Это стало новостью, неожиданностью, поскольку данное заявление прозвучало сейчас впервые. До этого мы с позицией ответчика не были знакомы. [Исходя из известных данных] у нас противоположная информация — поэтому да, мы были удивлены. Но мы будем по этому вопросу детально, внимательно разбираться», — объявил РИА Новости представитель истца.

Спустя короткое время пресс-служба МТС опровергла РИА Новости информацию об увольнении Мишина: он продолжает работать в компании в качестве генерального продюсера KION.

На официальном сайте «МТС Медиа» гендиректором компании указан Алексей Иванов.

Читайте также:

«Голых» вечеринок не будет? Организатор тусовки Ивлеевой ликвидирован

Составлен полный список участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Какие контракты может потерять Ивлеева из-за «голой» вечеринки