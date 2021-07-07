Митя Фомин рассказал, как Бузова «воровала» вещи из отелей

Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин обвинил телеведущую Ольгу Бузову в «воровстве». Исполнитель рассказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ, что у неё есть привычка забирать из номеров отелей и гостиниц разные вещи. Запись передачи доступна на YouTube.

Шоумен отметил , что выезжая из комнаты, Бузова забирает с собой тапочки, средства гигиены, например шампунь и туалетную бумагу, пакетики чая и другие предметы. Артист добавил, что в этом ему призналась сама знаменитость.

Фомин подчеркнул, что тоже забирает с собой разную мелочь из отелей, гримёрок и авиалайнеров. Он объяснил, что все «позаимствованные» предметы он использует. Но если они лично ему не пригодятся, то знакомые звезды найдут им применение.

Накануне сын эстрадного певца Олега Газманова Родион посвятил стихотворение ягодицам певицы Ольги Бузовой. Лирическому герою музыканта и поэта приснилось, что будущие студенты в вузах «изучают наше поколение по архивным фото Бузовой».