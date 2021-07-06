Сын Газманова посвятил стихи ягодицам Бузовой

Сын эстрадного певца Олега Газманова Родион посвятил стихотворение ягодицам певицы Ольги Бузовой. Лирическому герою музыканта и поэта приснилось, что будущие студенты в вузах «изучают наше поколение по архивным фото попы Бузовой». Своё творение Родион Газманов опубликовал в Instagram.

На днях звезда опубликовала фото, где она в одних стрингах позирует в Африке. Кадр вызвал противоречивые эмоции не только у её подписчиков, но и у звёзд шоу-бизнеса. По словам Родиона, он написал это стихотворение ещё несколько лет назад. Строки посвящены «исключительно пятой точке» Ольги.

Поэт отметил, что никакие по-настоящему важные темы — «ни Думы заседания, ни судьба актёра Тома Круза» — не привлекают сейчас столько внимания, как оголившаяся Бузова.

Оказалось, Гиннесс отдыхает. // Не понять ирландцам из Европы, // Почему людей так разрывает // От обычной человечьей попы. // Мне приснилось страшное видение, // Что студенты будущего в вузах // Изучают наше поколение // По архивным фото попы Бузовой, — закончил Родион.

Поклонники автора неоднозначно оценили интерес к Ольге. Одна из подписчиц и вовсе написала, что «эта особа совсем не заслуживает внимания». В то же время нашлись и те, кто похвалили талант Родиона.

«Шедевральный стих! Поклон вашему искусству, прочитанное меня улыбнуло», «Приличные стихи. Почему-то напомнило КВН последний, где Меладзе пел: „Обернитесь“», «Родион, браво! Вот это шедевр получился», написали они.

Родион Газманов известен как исполнитель песен «Последний снег», «Гравитация», «Парами», «Маяк», а также песен «Люси» и «Танцуй, пока молодой!» в дуэте с отцом. Выпустил два сольных альбома. Кроме того, он был телеведущим на Первом канале и на Russian MusicBox.

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